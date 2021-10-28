Обновлённый магазин Microsoft Store стал доступен пользователям Windows 10

Microsoft расширила границы тестирования нового приложения Microsoft Store, которое позднее должно появиться в Windows 10. Теперь оно стало доступно в рамках инсайдерской программы пользователям Windows 10 на канале Release Preview. Вместе с этим участники программы предварительной оценки получили доступ к обновлению Windows 10 November 2021 Update, распространение которого начнётся в ближайшие несколько недель.

Согласно имеющимся данным, обновлённый Microsoft Store ничем не отличается от того, что мы ранее видели в Windows 11. Продукт получил переработанный пользовательский интерфейс, поддержку установки классических Win32-приложений. Официальный магазин софтверного гиганта стал более открытым, теперь пользователи могут использовать его для установки сторонних аналогов, например, Epic Game Store.

Новый подход Microsoft к реализации магазина контента означает, что на платформе наконец-то появилось множество продуктов сторонних разработчиков, таких как Zoom, Discord, VLC, TeamViewer и др. В будущем многие браузеры станут доступны для загрузки из Microsoft Store, а уже сейчас на платформе появились Opera и «Яндекс.Браузер».

На данный момент протестировать обновлённый Microsoft Store могут только участники программы предварительной оценки Windows на канале Release Preview. Ожидается, что он станет общедоступным в ближайшие несколько недель.