Philips Monitors выпускает новые серии игровых мониторов для ПК - M3000 и M5000

За последний год многие пользователи вновь открыли для себя возможность получать удовольствие и радость от игр на ПК, понимая при этом необходимость в хорошем функциональном мониторе, способном показать себя с наилучшей стороны в процессе игры на ПК или игровой приставке. Главный игровой флагман Momentum от Philips Monitors расширяет свой ассортимент новыми игровыми мониторами для ПК. Встречайте новейшие модели мониторов Momentum от Philips: 24M1N3200VA (24" / 60,5 см диаг.), 24M1N3200VS (24" / 60,5 см диаг.) и 24M1N3200ZA (24" / 60,5 см диаг.) из новой серии M3000 и 27M1N5500ZA (27" / 68,6 см диаг.) из серии M5000.

Philips Momentum 24M1N3200ZA

Мониторы Philips серии M3000 предназначены для обеспечения максимальной производительности для геймеров. Модели имеют минималистичный смелый дизайн с металлической текстурой, который соответствует любой обстановке, даже домашним офисам. Размер экрана включает в себя как 24”, так и 27”, что делает его идеальным как для небольших установок, так и для конфигураций с несколькими мониторами.

Philips Momentum 24M1N3200VA

Изображение является достоверным и захватывающим благодаря разрешению Full HD (1920x1080) и технологии Ultra Wide-Color, которая обеспечивает более широкий диапазон цветов, придавая изображению больше яркости. Монитор Philips 24M1N3200ZA оснащен матрицей типа IPS LED с широким обзором, обеспечивающей точность изображения и цвета, а мониторы 24M1N3200VA и 24M1N3200VS оснащены VA-панелями, что обеспечивает высококонтрастное изображение с широкими углами обзора. Хотя все модели позволяют наклонять экран, Philips 24M1N3200VA и 24M1N3200ZA также позволяют регулировать высоту, наклонять и поворачивать экран, обеспечивая пользователю дополнительное удобство и комфорт в процессе игры.

Игровые функции столь же привлекательны. Все модели серии M3000 имеют частоту обновления 165 Гц (достижимую при использовании разъемов HDMI и DisplayPort) и быстрый отклик 1 мс (MPRT), что делает изображение еще более плавным и ярким. Функция Adaptive-Sync обеспечивает плавную игру без разрывов и зависаний, а низкий уровень задержки ввода сокращает временные задержки между устройствами и монитором. ПК-геймеры, несомненно, оценят преимущество этих моделей при любом игровом процессе.

Philips Momentum 24M1N3200VS

Геймеры ПК и консолей, которые ищут высокоскоростной монитор с минималистичным дизайном, могут быть уверены, что серия Philips Momentum M5000 полностью удовлетворит все их запросы. Обладающие минималистичным дизайном безрамочные экраны превосходно сочетаются с новой подставкой из темного хромированного металла, что придает им большую индивидуальность. Теперь эта игровая серия Philips обеспечивает кристально чистое изображение благодаря разрешению QHD (2560x1440), полному спектру из 1,07 млрд цветов, технологиям Ultra Wide-Color и SmartImage HDR. Первый представитель серии Philips27M1N5500ZA обеспечивает комфортную и оптимальную визуализацию также благодаря 27-дюймовой матрице Nano IPS, благодаря которой достигается четкое изображение с глубоким уровнем контрастности. Игры, просмотр веб-страниц, развлечения станут еще более приятными для глаз пользователей.

Это захватывающее изображение также сочетается с плавным геймплеем, обеспечиваемым частотой обновления 165 Гц и быстрым откликом 1 мс (GTG). Адаптивная синхронизация и низкий уровень задержки ввода работают вместе, обеспечивая плавную игру без разрывов и зависаний. Philips 27M1N5500ZA также оснащен встроенными стереодинамиками для мультимедиа, эргономичной подставкой и широкими возможностями подключения благодаря встроенному USB-концентратору. Этот полный комплект может оказать реальную поддержку ПК-геймерам в играх, общении и трансляции видео, а также в работе и учебе.

Philips Momentum 27M1N5500ZA

Модель 24M1N3200ZA 24M1N3200VA 24M1N3200VS 27M1N5500ZA Разрешение 1920x1080 1920x1080 1920x1080 2560x1440 Частота обновления 165Hz 165Hz 165Hz 165Hz Тип матрицы IPS VA VA Nano IPS HDR n/a n/a n/a HDR Ready Время отклика 1ms MPRT 1ms MPRT 1ms MPRT 1ms (GtG) FreeSync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Регулировка подставки Высота, наклон, поворот, шарнир Высота, наклон, поворот, шарнир Наклон Высота, наклон, поворот, шарнир

Новые мониторы серий M3000 и M5000 являются самыми первыми моделями в данной линейке, но это только начало: в ближайшем будущем будет объявлено еще больше новинок для поддержки еще большего числа геймеров.