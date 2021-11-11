YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под видео

YouTube объявила о том, что начиная с сегодняшнего дня будет скрывать количество дизлайков под видеороликами на платформе. Компания заявляет, что это изменение призвано уберечь авторов с небольшой аудиторией от атак и издевательств, а также способствовать «уважительному взаимодействию между зрителями и создателями контента». Кнопка дизлайка останется на своём месте, однако количество негативных отметок будет видеть только автор видео, а не вся аудитория YouTube.

Стоит отметить, что этот ход не является неожиданностью. В марте YouTube объявила, что экспериментирует с сокрытием публичных проявлений неприязни. Стоит отметить, что отдельные авторы уже давно имеют возможность скрывать показатели успешности своих видео. По мнению YouTube, тот факт, что количество дизлайков не будет отображаться, будет иметь большое значение — зрители привыкли видеть соотношение положительных и отрицательных оценок под видео, и многие используют эти показатели, чтобы решить, смотреть ролик или нет. Теперь этот фактор становится неактуальным.

Видеосервис отмечает, что теперь дизлайки будут служить своей изначальной цели. Они помогут создателям контента отслеживать предпочтения своих зрителей. Что касается зрителей, им дизлайки помогут настроить алгоритмы рекомендаций видео. Другие социальные сети также предоставляют своим пользователям возможность скрывать показатели рейтинга. Например, Instagram и Facebook позволяют скрывать количество лайков, чтобы пользователи могли избежать потенциального социального давления.