LG Smart TV предлагает бесплатный пробный период в сервисе Apple Music

С середины ноября клиенты LG Electronics (LG) во всем мире смогут наслаждаться сервисом Apple Music на своих телевизорах LG Smart TV, получая максимальное удовольствие от прослушивания музыки.

Приложение Apple Music, доступное теперь в магазине LG Content Store для телевизоров LG Smart TV под управлением webOS 4.0 и более поздних версий, предоставляет подписчикам доступ к более чем 90 миллионам песен без рекламы, более чем 30 000 тщательно отобранным плейлистам, музыкальным видеоклипам в формате 4K и отмеченному наградами Apple Music Radio, где в прямом эфире транслируются современные хиты, классика и музыка в стиле кантри. Apple Music на LG Smart TV также предоставляет доступ к миллионам треков с синхронизированными титрами, идеально подходящим для караоке в гостиной или на вечеринке. Подписчики также могут получить доступ ко всем песням, альбомам и плейлистам из собственной музыкальной библиотеки на телевизорах LG Smart TV.

Владельцы телевизоров LG Smart TV получат удовольствие от сервиса Apple Music, которым они уже пользуются на своем iPhone, iPad, Mac, HomePod mini, ПК и Android, но с визуальным эффектом большого экрана телевизора LG. Владельцы смарт-телевизоров LG могут загрузить Apple Music из магазина приложений LG, войти в существующую учетную запись под своим Apple ID или подписаться на сервис прямо со своего телевизора, попробовав Apple Music бесплатно в течение 3 месяцев.