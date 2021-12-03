Обновлённый интерфейс Microsoft Office стал доступен пользователям Windows

Компания Microsoft объявила о начале развёртывания обновлённого пользовательского интерфейса Office. Последние несколько месяцев это обновление тестировалось участниками программы предварительной оценки Windows, а в ближайшее время станет доступно всем пользователям Office 365 и Office 2021 на платформах Windows 10 и Windows 11.

Новый пользовательский интерфейс разрабатывался с учётом визуальных особенностей Windows 11. Он делает офисный пакет приложений более соответствующим современному стилю программной платформы. Сами же приложения сохранили ленточный дизайн панели инструментов, которая получила более округлые формы. Кроме того, офисные приложения теперь будут соответствовать выбранной теме оформления операционной системы.

Включить или отключить обновлённый пользовательский интерфейс в офисных приложениях можно с помощью иконки с изображением мегафона «Ожидается в ближайшее время», которая располагается в верхнем правом углу Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Согласно имеющимся данным, обновление будет автоматически применено на всех совместимых устройствах.

Большинство изменений в дизайне пользовательского интерфейса малозаметны, но Microsoft уже анонсировала более значительные нововведения, такие как уход от ленточного дизайна панели инструментов. Ожидается, что сначала эти изменения появятся в Office 365 и мобильной версии офисного пакета. В прошлом году представители Microsoft говорили, что внедрение более значительных изменений может затянуть на один-два года.