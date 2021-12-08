Google назвала лучшие расширения 2021 года для браузера Chrome

Chrome имеет массу интегрированных полезных функций, отчасти сделавших браузер самым популярным в мире. Тем не менее установка некоторых расширений способна сделать работу в интернете ещё проще и удобнее. Если собственные идеи у пользователей ещё не сформировались, они могут воспользоваться списком, предложенным самой Google — компания назвала лучшие расширения 2021 года.

Стоит отметить, что не все из них вышли именно в уходящем году. Отмечены те варианты, которые в Google посчитали актуальными именно теперь. Компания перечислила несколько базовых категорий:

Общение и сотрудничество:

Loom — позволяет делать записи экрана, голоса или видео с интегрированной камеры для отправки коротких сообщений вместо текста;

Mote — позволяет записывать и добавлять голосовые сообщения в Google Docs, Slides, Sheets, Forms, Classroom и Gmail, а также в другие приложения и на сторонние сайты;

WordTune — позволяет оптимизировать общение, перефразируя предложения и отыскивая опечатки.

Производительность:

Forest — вносит игровой элемент в рабочий процесс. Желая сконцентрироваться на работе, пользователь «сажает» виртуальное дерево. Если в процессе работы он отвлекается на сайты из чёрного списка, дерево умирает;

Dark Reader — защищает глаза, позволяя включать тёмный режим;

Tab Manager Plus — удобный менеджер вкладок по версии Google;

Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder — менеджер скриншотов.

Виртуальное обучение:

Kami — позволяет создавать интерактивное пространство для преподавателей и студентов;

InsertLearning — помогает легко делать заметки и интегрируется с Google Classroom;

Toucan — помогает изучать иностранный язык, просто просматривая сайты на уже знакомом. Автоматически переводит отдельные слова в предложениях на сайте, позволяя с учётом контекста изучать язык практически незаметно для себя;

Rememberry — помогает изучать иностранные слова и словосочетания, выделяя и переводя отдельные фрагменты иностранного текста. Незнакомые слова можно сохранять для создания специальных карточек для последующего повторения.

Разное:

Stylus — помогает создавать и устанавливать кастомные темы для любимых сайтов;

Rakuten — автоматически ищет купоны, скидки и лучшие варианты кешбэка.