В почте Gmail появятся голосовые и видеозвонки

Компания Google объявила о развёртывании функции личных голосовых и видеозвонков между пользователями (один на один) в в чате почтового приложения Gmail. Ожидается, что эта функция в ближайшее время станет доступна пользователям почтового сервиса компании на устройствах, работающих под управлением Android и iOS.

Отметим, что возможность совершать звонки через Gmail присутствовала и раньше. Однако эта функция реализовывалась через сервис Google Meet и пользователям для присоединения к беседе требовалось перейти по специальной ссылке, сгенерированной организатором звонка. Теперь же будет достаточно нажать одну кнопку, чтобы связаться с кем-либо из списка своих контактов. Это значительно проще, поскольку пользователям больше не нужно создавать и рассылать ссылки для присоединения к беседе.

Для начала голосового или видеозвонка нужно нажать на соответствующий значок с изображением телефонной трубки или видеокамеры, которые появятся в меню приложения Gmail. Пользователи, которые инициируют начало вызова из приложения Google Chat, будут перенаправляться в Gmail, что подчёркивает намерение разработчиков сделать почтовый сервис центром своей коммуникационной платформы.

Согласно имеющимся данным, возможность проведения голосовых и видеозвонков через Gmail начала распространяться на этой неделе. Потребуется некоторое время, прежде чем она станет доступна всем пользователям Workspace, G Suite и личных учётных записей Google.