Гид по подаркам AOC к праздничному сезону

Компания AOC, специализирующаяся на мониторах, и ее дочерний бренд AGON by AOC - один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров - представили в этом году широкий ассортимент мониторов и периферийных устройств. Завершая в этом году выпуск самых ярких новинок для бизнеса, развлечений и игр, AOC предлагает отличные идеи подарков к предстоящему праздничному сезону.

Элегантный дизайн и высокое разрешение Ultra HD

У вас есть новые планы на Новый год? AOC U27V4EA из экономичной серии V4 - это 27-дюймовый (68,58 см) монитор с разрешением 4K (3840x2160) и матрицей IPS, обеспечивающей широкие углы обзора. Изящный безрамочный экран с минималистичным и современным дизайном элегантно смотрится на столе. Его яркость 350 нит достаточно высока для комфортного использования в освещенных солнцем помещениях. Обладая гаммой в 112% sRGB и 83% Adobe RGB, монитор легко подходит для редактирования фотографий и видео с высоким разрешением 4K. А после рабочего дня он идеально подойдет для игровых сессий благодаря поддержке Adaptive-Sync и времени отклика 4 мс GtG.

Монитор U27V4EA обладает всеми этими широкими возможностями при цене всего 1149 белорусских рублей, что делает его идеальным подарком для домашних офисов многих пользователей.

Улучшите домашний офис

Модель Q32P2CA от AOC отличается более высокими характеристиками. Этот 31,5-дюймовый (80 см) монитор с матрицей IPS обладает высоким разрешением QHD (2560x1440), обеспечивая внушительную площадь изображения. Что делает работу с Q32P2CA настоящим удовольствием, так это возможность подключения по USB-C. Ноутбуки и планшеты, поддерживающие режим USB-C DisplayPort Alternate, могут быть легко подключены к монитору с целью увеличения площади изображения, а монитор может заряжать эти устройства мощностью до 65 Вт через USB-C, устраняя необходимость во втором кабеле питания и тем самым уменьшая беспорядок на столе.

Монитор Q32P2CA, входящий в серию P2, ориентированную на бизнес-класс, оснащен эргономичной подставкой с регулировками высоты, наклона и поворота. Такие функции, как режим Low Blue Light и технология Flicker-Free, снижают утомляемость глаз, позволяя пользователям сосредоточиться на работе. Монитор отлично подходит для множества задач, которые требуют насыщенного и четкого изображения. Благодаря поддержке 1.07 миллиарда цветов, частоте обновления 75 Гц и GtG 4 мс монитор будет работать гораздо четче. Специально для тех, кто работает дома на ноутбуке, Q32P2CA (рекомендованная розничная цена: 1399 белорусских рублей) или его Ultra HD собрат с изящным дизайном без рамок с трех сторон U32P2CA (рекомендованная розничная цена: 1779 белорусских рублей) станут отличными подарками для продуктивной работы.

Скоростная и динамичная игра

Для геймера самым лучшим подарком может стать мощный игровой монитор, дополняющий его игровую систему. Известная серия мониторов AOC GAMING G2 от AGON by AOC предлагает модель 27G2U (рекомендованная розничная цена: 869 белорусских рублей) с исключительно выгодной ценой. Монитор с диагональю 27" (68,58 см) 27G2U идеально подходит для динамичных игр FPS, RPG, Action или MOBA благодаря частоте обновления 144 Гц. Он оснащен IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920x1080), обеспечивающей великолепную цветопередачу.

Благодаря большему размеру экрана, чем у 24-дюймовых мониторов, на 27G2U легче рассмотреть детали, а обычные видеокарты могут достичь высокой производительности при разрешении Full HD. Функция Motion Blur Reduction (MBR) уменьшает время отклика до 1 мс MPRT, обеспечивая плавность и четкость игрового процесса. Геймеры могут удобно расположиться и без особого вреда для здоровья наслаждаться игровыми сессиями благодаря эргономичной подставке, режиму Low Blue Light и технологии Flicker-Free.

Для геймеров, которые превыше всего ценят скорость и частоту кадров, монитор C27G2ZU станет отличным подарком. 27-дюймовый C27G2ZU обладает частотой обновления 240 Гц и MPRT всего 0,5 мс, что позволяет добиться четкого и насыщенного изображения в динамичных соревновательных играх. Его VA-матрица с высоким коэффициентом контрастности 3000:1 и изгибом 1500R полностью погружает играющих в атмосферу игры. Для начинающих, но конкурентоспособных соревновательных геймеров C27G2ZU предлагает отличное сочетание функций по отличной цене (рекомендованная розничная цена: 929 белорусских рублей).

Погружение в игровой процесс

AGON представляет собой высококлассную серию мониторов AOC, предлагающую премиальные и многофункциональные возможности для геймеров, особенно для любителей полетов, гонок и любых симуляторов от первого лица. Огромный 49" (124 см) AGON AG493UCX2 (рекомендованная розничная цена: 3439 белорусских рублей) предназначен для геймеров, которые хотят выйти за границы реальности. Изгиб 1500R, сверхширокое соотношение сторон 32:9 и разрешение Dual QHD (5120x1440) не только полностью захватывает внимание игрока, но также задействует его периферийное зрение, повышая тем самым его способность ориентироваться в ситуации лучшим образом.

Благодаря широкому полю зрения гонщики могут легко увидеть в боковых зеркалах своих соперников, приближающихся к ним, а пилоты могут посмотреть по сторонам и проверить взлетно-посадочную полосу перед выполнением последнего захода. Частота обновления 165 Гц и время отклика MPRT 1 мс обеспечивают более захватывающие ощущения и эффект погружения, а яркость 400 нит, контрастность 3000:1, поддержка DisplayHDR 400 и 90% гаммы DCI-P3 обеспечивают естественное, насыщенное и красочное изображение. Кроме того, он эргономичен и способствует продуктивной работе в домашнем офисе или на рабочем столе стримера благодаря режиму Picture-by-Picture, KVM-переключателю и возможности подключения USB-C (мощность 65 Вт).

От профессиональных мастеров для профессиональных пользователей

AGON PRO, серия мониторов высокого класса от AGON by AOC предназначена для конкурентоспособных киберспортсменов и тех, кто не хочет довольствоваться малым. AGON PRO AG254FG (рекомендованная розничная цена: 2649 белорусских рублей) - это наилучший инструмент для игр благодаря ослепительно быстрой частоте обновления 360 Гц, времени отклика 1 мс GtG и поддержке NVIDIA G-SYNC.

Экран монитора AG254FG с диагональю 24,5 дюйма (62,23 см) имеет ультратонкие рамки с трех сторон, матрицу Fast-IPS с разрешением Full HD (1920x1080), насыщенные цвета (100% охват sRGB) и шикарный дизайн (победитель премии reddot design award). Входящий в комплект съемный экран Screen Shield позволяет устранить тени и отражения от внешних источников света, обеспечивая идеальные впечатления от игры днем и ночью. Монитор с исключительно низкой задержкой ввода также оснащен технологией Reflex Latency Analyzer от NVIDIA, благодаря которой пользователи могут измерить общую задержку системы и определить потенциальные проблемы в процессе эксплуатации монитора.

Игровое оборудование помимо мониторов: Расширьте игровые возможности

Хотя игровые мониторы в основном обеспечивают визуальную часть игрового процесса, звуковое оборудование и устройства ввода информации имеют не менее важное значение. Чтобы дополнить игровую экосистему, компания AGON by AOC предлагает свои услуги по всем направлениям.

AOC GAMING GH300 (рекомендованная розничная цена: 169 белорусских рублей) - это игровая гарнитура 7.1 со съемным микрофоном. Большие 50-мм неодимовые динамики обеспечивают чистый звук в широком диапазоне частот (20 Гц - 20 кГц), а встроенный ЦАП 24 бит/96 кГц воспроизводит звук студийного качества. Благодаря поддержке виртуального объемного звука 7.1 геймеры смогут услышать и точно определить шаги своих врагов или насладиться великолепными звуковыми эффектами.



AOC GAMING GM500 (рекомендованная розничная цена: 89 белорусских рублей), амбидекстровая мышь для левшей и правшей, является одним из самых простых, но в то же время идеальных подарков для геймеров любого уровня. Поддерживая технологию NVIDIA Reflex для практически нулевой задержки, эта мышь оснащена высококачественным, точным сенсором Pixart и долговечными переключателями Omron, подходящими для динамичных соревнований. 5000 DPI, ускорение 20 g и скорость отслеживания 100 IPS позволяют пользователям точно наводить курсор непосредственно в игре.



AOC GAMING GK500 (рекомендованная розничная цена: 219 белорусских рублей) - идеальный компаньон для мыши GM500. Это 104-клавишная механическая игровая клавиатура с более тихими, линейными переключателями Outemu Red, которые любят и ценят геймеры. На ней приятно писать и играть благодаря функции n-key rollover и 100% защите от эффекта вуалирования.



Все три периферийных устройства оснащены подсветкой Light FX RGB, которая может быть настроена с помощью программного обеспечения AOC G-Menu и синхронизирована между устройствами AOC с поддержкой Light FX, от периферийных устройств до мониторов.



AOC предлагает широкий выбор мониторов и периферийных устройств для всех - от обычных пользователей домашнего офиса до любителей киберспорта. И эта зима - отличное время, чтобы порадовать друзей и близких подарками, которые помогут повысить продуктивность их работы или улучшить их игру.