В Google Play обнаружено заражённое вирусом Joker приложение

Специализирующаяся на вопросах кибербезопасности компания Pradeo сообщила, что в магазине приложений Google Play было обнаружено приложение Color Message, содержащее активизировавшийся в последнюю пару лет вирус Joker. Данное приложение было скачано более 500 тыс. раз

Сейчас приложение Color Message уже удалено из Google Play — оно маскировалось под мессенджер, который «делает текстовое общение простым, весёлым и красивым», и имело рейтинг 4,1, хотя было множество отзывов с минимальной оценкой. При этом, как уточнила компания, оно скрытно «подключалось к российским серверам». Color Message получало доступ к контактам и передавало их по Сети, подписывало пользователя на платные услуги без его ведома и могло скрывать свой значок, чтобы затруднить удаление.

По данным Pradeo, приложения с вирусом Joker скачивались от 1000 до 100 000 раз, прежде чем удалялись из Google Play. Они маскировались под сканеры документов, мессенджеры, менеджеры обоев, а одно из них называлось Safety AppLock. К счастью, для удаления вируса достаточно удалить приложение.