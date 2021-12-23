Первое в истории SMS-сообщение продали как NFT за €100 тысяч

Связанный с первым в мире SMS-сообщением невзаимозаменяемый токен (NFT) был продан за €100 000 — деньги пойдут на благотворительность. Проект был реализован совместными усилиями оператора Vodafone, а также французского аукционного дома Aguttes.

Выставленный на торги NFT-токен содержал уникальную детализированную копию первого в истории SMS-сообщения, отправленного в сети Vodafone 3 декабря 1992 года. «Первая печатная книга, первый телефонный звонок, первое электронное письмо — все эти изобретения изменили нашу жизнь и связь по всему миру. Это первое текстовое сообщение, полученное в 1992 году, является историческим свидетельством человеческого и технического прогресса — мы с удовольствием оказали поддержку в продаже этого исторического памятника», — заявил основатель аукционного дома Максимилиан Агюте (Maximilian Aguttes).

Сообщение с текстом «Весёлого Рождества» отправил на свой мобильный телефон Orbitel 901 22-летний британский инженер Нил Папворт (Neil Papworth). Технология была встроена в стандарт связи 2G как универсальный сервис, позволяющий владельцам совместимых устройств отправлять текстовые сообщения длиной до 160 символов. Сервис активно набирал популярность и достиг максимума в 2011 года, после чего стал постепенно вытесняться мессенджерами.