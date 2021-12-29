Zoom купила инструменты ZoomOSC и ZoomISO для расширения охвата гибридных мероприятий

В связи с пандемией пришлось отменить ряд выставок с личным присутствием участников и переосмыслить формат проведения в пользу виртуальных платформ. Сейчас проводится множество виртуальных и гибридных мероприятий, и, поскольку эта тенденция по всей видимости сохранится и в дальнейшем, платформа видеоконференцсвязи Zoom приобрела инструменты для проведения трансляций, чтобы расширить охват гибридных мероприятий.

Компания сообщила в своём официальном блоге о приобретении двух продуктов у стартапа Liminal, предлагающего инструменты на основе Zoom SDK. Речь о расширениях ZoomOSC и ZoomISO, которые помогают пользователям создавать и организовывать виртуальные и гибридные мероприятия.

Инструмент ZoomOSC обеспечивает интеграцию платформы Zoom с контроллерами OSC и медиасерверами, а ZoomISO предоставляет расширенные средства управления для обеспечения персонального вывода HD-видео для участников конференции Zoom.

Помимо сделки по приобретению ZoomOSC и ZoomISO, два соучредителя Liminal, Энди Карлуччио (Andy Carluccio) и Джонатан Кокотайло (Jonathan Kokotajlo), также присоединятся к команде Zoom. Ранее в этом году Zoom анонсировала платформу Zoom Events, чтобы помочь пользователям проводить виртуальные мероприятия, поэтому приобретение инструментов Liminal, безусловно, улучшит связанные функции.