Tesla заменит процессоры Intel на SoC AMD Ryzen в своих электромобилях

Первые автомобили Tesla Model 3 и Model Y с SoC AMD Ryzen вместо Intel Atom Intel A3950 в составе мультимедийных систем заметили в Китае и Европе несколько месяцев тому назад. Уже тогда появились слухи о том, что Tesla откажется от медленных SoC Atom в пользу куда более быстрых SoC AMD Ryzen.

Так, собственно, и получилось: как пишет источник, в США стартовало производство Model 3 и Model Y образца 2022 года, в мультимедийных системах которых используются SoC AMD Ryzen — с четырёхъядерным CPU и GPU Navi 23. Ранее проведённые тесты показали, что мультимедийная система на базе платформы AMD работает куда быстрее.

Второе новшество, давно ожидаемое: замена свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, использующихся в бортовой сети 12 В, на литий-ионные. Ранее свинцово-кислотные аккумуляторы часто становились причиной различного рода ошибок и неисправностей в авто Tesla. Можно рассчитывать, что с переходом на литий-ионные батареи проблем у владельцев электромобилей Tesla станет меньше.