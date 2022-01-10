Приложение CCleaner вновь появилось в Microsoft Store

В обновлённом интернет-магазине Microsoft Store for Windows 11 появилось приложение CCleaner компании Piriform, используемое для очистки и оптимизации операционной системы Windows.

Ранее эта утилита ранее была классифицирована антивирусом Защитник Windows (Microsoft Defender) как потенциально нежелательная (PUA). Разногласия между Microsoft и Piriform имеют давнюю историю.

Ещё в 2020 году CCleaner попала в перечень PUA, в том числе и потому, что поставлялась в комплекте с другим программным обеспечением других разработчиков, таким как браузер Google Chrome, браузерная панель Google Toolbar, антивирусы Avast Free Antivirus, AVG Antivirus Free. Видимо поэтому Microsoft изменила первоначальное название потенциально нежелательного приложения с PUA:Win32/CCleaner на PUA:Win32/PiriformBundler. Все поставляемые в комплекте программы можно считать конкурирующими альтернативами собственным предложениям Microsoft. Добавим, что предложение приложения в комплекте с другими утилитами может привести к нежелательной активности и вызвать негативное отношение у пользователей. Это также является причиной отнесения приложения CCleaner в список нежелательных. В дополнение Microsoft фактически заблокировала его.

По словам ресурса Softpedia, первым обнаружившего появление CCleaner в обновлённом интернет-магазине Microsoft Store for Windows 11, приложение пока доступно не для всех.