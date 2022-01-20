Opera выпустила бета-версию браузера с криптокошельком

Компания Opera выпустила бета-версию Crypto Browser Project, браузера со встроенными криптокошельком и функциями Web 3.0 для Windows, macOS и Android.

С помощью браузера можно пользоваться децентрализованными биржами, невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и децентрализованными приложениями (dApps).

Также браузер включает в себя криптокошелек, который позволяет прямо получать доступ к криптовалюте. Он поддерживает Ethereum в бета-версии, а в дальнейшем станет совместим с основными блокчейн-платформами. Для этого Opera сотрудничает с проектами Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS и другими. Заодно разработчики обеспечили безопасный буфер обмена, который гарантирует, что никакие приложения не изменят блокчейн-адрес и прочие конфиденциальные данные.

Кроме того, новый браузер имеет агрегатор Crypto Corner, содержащий последние новости криптоиндустрии, курсы активов, образовательный контент, подкасты и видео, календарь отраслевых событий и другую полезную информацию.