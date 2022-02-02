Новый патч для Windows 11 решит проблему со скоростью работы HDD и SSD

Еще в июле 2021 года пользователи Windows 11 начали сообщать о медленной работе ОС с HDD и SSD. Компания Microsoft признала проблему и в описании патча KB5007262, вышедшего в ноябре, сообщила, что при каждой операции записи система выполняла лишние действия, что и приводило к снижению производительности.

Но, как выяснилось, после установки обновления скорость работы восстанавливалась не на всех устройствах. Новый патч KB5008353 должен окончательно решить проблему. Судя по первым отзывам, после установки обновления Windows 11 наконец-то загружается как минимум с той же скоростью, что и Windows 10.

Также в описании патча сказано, что он исправляет одну ошибку с внутренним системным журналом USN файловой системы NTFS, а она тоже влияла на производительность.