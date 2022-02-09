Microsoft исправила 48 уязвимостей в рамках февральского «вторника исправлений»

Компания Microsoft выпустила плановые ежемесячные обновления безопасности для своих продуктов. В общей сложности было исправлено 48 уязвимостей (если не считать еще 22 уязвимости в браузере Edge), и ни одна из них не является критической.
Microsoft исправила:
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16 уязвимостей повышения привилегий;
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3 уязвимости обхода функций;
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16 уязвимостей удаленного выполнения кода;
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5 уязвимостей раскрытия информации;
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5 уязвимостей отказа в обслуживании;
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3 уязвимости спуфинга;
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22 уязвимости в Edge на базе Chromium.
Одна из исправленных уязвимостей была раскрыта широкой общественности еще до выхода патчей. Речь идет об уязвимости повышения привилегий в ядре Windows ( CVE-2022-21989 ), для эксплуатации которой злоумышленнику сначала придется предпринять ряд шагов, чтобы подготовить среду. Атака может быть осуществлена из среды выполнения AppContainer с низкими привилегиями. Злоумышленник может повысить свои привилегии и выполнить код или получить доступ к ресурсам на более высоком уровне целостности, чем AppContainer. Тем не менее, ни эта, ни какая-либо другая из исправленных в этом месяце уязвимостей пока не эксплуатируется хакерами.
Для многих исправленных уязвимостей уже доступны PoC-эксплоиты, поэтому есть высокая вероятность того, что они будут использоваться в атаках уже в ближайшем будущем.
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