Мировые продажи электромобилей в 2021 году выросли в 2 раза

Специалисты аналитической компании Canalys пришли к выводу, что в 2021 году во всём мире было продано 6,5 млн электромобилей, что на 109% больше, чем в 2020 году. Аналитики учитывали полностью аккумуляторные электромобили и машины с гибридными силовыми установками, подключаемые к электросети. Примечательно, что весь мировой автомобильный рынок в 2021 году вырос всего на 4%. Продажи электромобилей в 2021 году составили 9% всех продаж легковых автомобилей.

По мнению экспертов, спрос оставался высоким, и могло бы быть продано гораздо больше электромобилей, но помешала хроническая нехватка компонентов. На материковый Китай и страны Европы пришлось 85% всех продаж электромобилей в мире. В Китае было продано 3,2 млн штук, что составляет 15% всех новых автомобилей, проданных за год в этой стране. В Европе было продано 2,3 млн электромобилей, что составляет 19% продаж новых автомобилей.

Для сравнения: в США доля электромобилей составила всего 4% новых автомобилей, проданных в 2021 году. За год здесь было продано около 535 000 электромобилей.

Половина всех электромобилей, проданных в мире, была продана покупателям на материковом Китае, а самой продаваемой моделью здесь остается Wuling HongGuang Mini EV. Вместе с тем на мировом рынке электромобилей лидирует Tesla с долей 14%. Volkswagen Group занимает второе место, с долей рынка 12%.