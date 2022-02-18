Philips Monitors представляет три новых игровых монитора серии M3000

С конца 2021 года главный флагман Momentum от Philips Monitors расширяет свой ассортимент за счет игровых мониторов для ПК, представляя серии M3000 и M5000. Теперь пришло время представить три новые модели, предназначенные для динамичных и разнообразных компьютерных игр: 27M1N3200VA (27" / 68,5 см), 27M1N3200VS (27" / 68,5 см) и 27M1N3200ZA (27" / 68,5 см).

Преимущество в играх

Мониторы Philips серии M3000 призваны обеспечить превосходную производительность для геймеров, предоставляя им все необходимое, чтобы всегда иметь преимущество в играх. Как и предыдущие модели серии, дизайн и характеристики мониторов Philips 27M1N3200VA, 27M1N3200VS и 27M1N3200ZA отвечают вкусам и ожиданиям геймеров всего мира. Общий стиль серии отличается выразительной новой подставкой с металлической текстурой в стиле минимализма, которая подойдет для любого интерьера, обстановки или даже домашнего офиса, а те, кто планирует установку нескольких мониторов, особенно оценят конструкцию, имеющую тонкие рамки с трех сторон, которая создает иллюзию большего дисплея.



В дополнение к смелому внешнему виду эти мониторы обладают характеристиками, позволяющими выдерживать интенсивные игровые сессии и обеспечивающими преимущества перед конкурентами. Все три монитора поддерживают частоту обновления 165 Гц и быстрый отклик 1 мс (MPRT) обеспечивая плавное, четкое и яркое изображение в играх. Для консольных геймеров возможно достижение частоты обновления 120 Гц с разрешением FHD. Низкая задержка ввода сокращает запаздывание между устройством и монитором, улучшая игровой опыт в быстрых и динамичных, конкурентных играх. Также новые игровые мониторы Philips оснащены настроенным для геймеров экранным меню быстрого доступа, предлагающим множество опций и обеспечивающим максимальную производительность.

Погружение и комфорт визуального восприятия

Благодаря разрешению Full HD 16:9 (1920 x 1080) изображение получается четким и ярким. Благодаря технологии Ultra-Wide-Color, расширяющей спектр цветов для яркого и насыщенного изображения, и SmartContrast, обеспечивающей насыщенный черный цвет, пользователи могут четко видеть каждую деталь в сражениях. Это делает игровой процесс как никогда захватывающим. Монитор Philips 27M1N3200ZA оснащен панелью IPS LED с широким обзором, которая обеспечивает точность изображения и цвета, а мониторы 27M1N3200VA и 27M1N3200VS оснащены дисплеями VA, обеспечивающими высококонтрастное изображение с широкими углами обзора.



Предназначенные для длительных игровых сессий, эти модели оснащены рядом технологий, которые обеспечивают комфорт и хорошее самочувствие пользователей. Мониторы оснащены режимом LowBlue и технологией Flicker-free для удобной и безопасной работы перед экраном. Наклон, поворот, регулировка по шарниру и настройка высоты возможны в моделях 27M1N3200VA и 27M1N3200ZA. Это обеспечивает оптимальную эргономику.

Мониторы Philips 27M1N3200VS и 27M1N3200VA поступят в продажу в феврале 2022 года по рекомендованной розничной цене 788 и 817 белорусских рублей соответственно, а модель Philips 27M1N3200ZA появится в продаже в марте 2022 года по цене 876 белорусских рублей.