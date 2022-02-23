Редакция KV.by поздравляет с 23 февраля!

Редакция KV.by поздравляет с Днем защитника Отечества! 

Поздравляем сильную половину человечества с замечательным февральским праздником, призванным чествовать настоящих мужчин! Желаем Вам быть надёжной поддержкой родным и близким, радоваться жизни во всех её проявлениях, демонстрировать в трудных ситуациях волю, выдержку и стремление к победе. Будьте здоровы, любимы и успешны!

 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 