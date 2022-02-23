Редакция KV.by поздравляет с 23 февраля!

Редакция KV.by поздравляет с Днем защитника Отечества!
Поздравляем сильную половину человечества с замечательным февральским праздником, призванным чествовать настоящих мужчин! Желаем Вам быть надёжной поддержкой родным и близким, радоваться жизни во всех её проявлениях, демонстрировать в трудных ситуациях волю, выдержку и стремление к победе. Будьте здоровы, любимы и успешны!
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