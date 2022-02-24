Meta заявила, что создаст универсальный ИИ-переводчик устной речи для всех языков мира

Meta объявила о новом амбициозном исследовательском проекте в области искусственного интеллекта, который должен привести к созданию системы для перевода устной речи, которое сможет работать во всём мире, с любым языком. О проекте было объявлено в рамках мероприятия, посвящённого широкому спектру возможностей, которые, по мнению Meta, ИИ предоставит компании в работе с метавселенной.

«Возможность общаться с кем угодно на любом языке — это суперспособность, о которой люди всегда мечтали, и ИИ сделает её реальностью ещё при нашей жизни», — сказал генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). В компании заявляют, что, несмотря на то, что современные инструменты перевода хорошо обслуживают широко распространённые языки, около 20 % населения Земли не говорят на языках, охватываемых этими системами. Многие из этих языков не имеют легко распознаваемых символов письменного текста, а некоторые вовсе не имеют стандартизированной системы письма, необходимой для обучения ИИ.

Meta говорит, что хочет преодолеть эти проблемы, развернув новые методы машинного обучения в двух конкретных направлениях. Первое, получившее название No Language Left Behind (англ. — ни один язык не забыт), будет сосредоточено на создании моделей ИИ, которые могут научиться переводить языки, используя ограниченное количество обучающих примеров. Второе, Universal Speech Translator (англ. — универсальный переводчик речи), будет направлено на создание систем, которые напрямую переводят речь с одного языка на другой без необходимости использования текстового компонента в качестве посредника.

Meta пока не объявила сроки реализации этих проектов или даже дорожную карту для основных этапов в достижении их целей. Вместо этого компания подчёркивает утопические возможности систем универсального перевода речи. Meta предполагает, что описанные ею технологии принесут огромную пользу её продуктам, охватывающим весь мир, расширяя их охват и превращая их в необходимые инструменты коммуникации для миллионов людей. Предполагается, что универсальный переводчик будет встроен в метавселенную и станет частью ПО носимых устройств, таких как AR-очки.

Безусловно, за последние годы системы машинного перевода значительно повысили скорость и точность. Однако у лежащей в их основе технологии есть и недостатки. Машинный перевод упускает нюансы, важные для человека, и совершает странные неожиданные ошибки. Это имеет решающее значение, когда крупные платформы, такие как Facebook и Instagram автоматически применяют неверные переводы. Например, в 2017 году палестинский мужчина был арестован израильской полицией после того, как машинный перевод Facebook неправильно перевёл его пост. Мужчина написал «доброе утро» на арабском языке, но социальная сеть перевела это как «навредить им» на английском и «напасть на них» на иврите.