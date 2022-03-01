Россия планирует отменить для ИТ-специалистов налоги и воинскую обязанность

Российские ИТ-кадры готовятся в срочном порядке отбыть из страны, чтобы не ощущать на себе все последствия международных санкций.

Минцифры стремится предотвратить массовое бегство ценных специалистов. Ведомство разработало новые меры поддержки ИТ-сферы, включающие минимальную ставку по ипотеке для работников ИТ-компаний, отсрочку военного призыва и освобождение их от НДФЛ. Сами компании тоже смогут рассчитывать на гигантские послабления.

Как сообщает РБК, в разработке мер принимали непосредственное участие крупные отечественные ИТ-компании. В их числе были холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, а также интернет-гигант «Яндекс».

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

cnews.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 