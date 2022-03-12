eBay приостановил возможность продажи товаров покупателям из России

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки, говорится в сообщении, направленном компанией зарегистрированным на площадке продавцам из России.

"Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий", - отмечается также в тексте сообщения.

По информации eBay, теперь в учетной записи продавцов из России будет установлен статус "В отпуске". Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать товары. Активные тематические объявления или объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки на них отменены.

"Если покупатель ранее добавил ваш товар в Список отслеживания и попытается приобрести его на момент использования настройки "В отпуске", он не сможет завершить покупку. Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы", - говорится в сообщении.

Но продавцы из России смогут оформлять новые подписки, изменять уровень текущих или завершать их. Им будут возмещены повторяющиеся сборы за уровень используемой подписки, за выставление товаров и ряд других.

"Если у вас имеются предыдущие заказы, не выполненные до введения в действие выше упомянутых мер, мы рекомендуем отменить эти заказы. В связи с недостаточных количеством доступных услуг доставки вам будет чрезвычайно сложно доставить заказанные товары покупателям", - отмечает компания.

Подчеркивается, что эти отмены не повлияют на статус учетной записи. Ранее сообщалось, что eBay приостановил доставку заказов в Россию и на Украину из-за логистических проблем.