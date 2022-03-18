Около 15-20 тыс. ID-карт выдается в Беларуси в месяц

В Беларуси в месяц выдается около 15-20 тыс. идентификационных карт. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель директора по эксплуатации Национального центра электронных услуг Алексей Серегин, сообщает БЕЛТА.

"Идентификационных карт в месяц выдается около 15-20 тыс. С сентября 2021 года выдано почти 100 тыс. ID-карт", - сказал Алексей Серегин. По его словам, преимущество идентификационной карты в том, что все ее электронные инструменты, в отличие от средств электронной цифровой подписи, рассчитаны на 10 лет.

Он также рассказал, какие сейчас есть проблемы с внедрением ID-карт. "Мы испытываем затруднения в работе из-за небольшого количества устройств считывателей идентификационных карт на белорусском рынке. Нужно, чтобы в нашей стране занялись производством либо импортом считывателей, тем самым снизив их стоимость. Вторая проблема заключается в том, что пока имеются только инструменты для работы с ID-картами на персональных компьютерах. Ведется разработка продукта, который позволит работать с идентификационными картами на мобильных телефонах с применением NFC-технологий",- добавил Алексей Серегин. По его словам, к середине или к концу этого года появится первая версия мобильного приложения Единого портала электронных услуг, которое будет работать с ID-картами.

С 1 сентября 2021 года в Беларуси начали выдавать биометрические документы, в том числе идентификационную карту гражданина (ID-карта). ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца на территории страны. Благодаря имеющейся в ID-карте личной электронной цифровой подписи можно совершать действия через Единый портал электронных услуг.