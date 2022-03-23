Странам ЕАЭС предоставят тарифную льготу на ввоз электромобилей до конца 2023 года

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в страны ЕАЭС в ограниченном количестве.

Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, Республике Армения, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации. Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

Напомним, что в Беларуси электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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