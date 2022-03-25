Apple подтвердила прекращение поддержки карт «Мир» в Apple Pay

Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay, о чем сообщила пресс-служба НСПК.

Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт «Мир» в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.

НСПК

Информация о том, что Apple ограничила оплату картами платёжной системы «Мир» и начала постепенно убирать из приложения Apple Pay возможность оплаты картой российской платёжной системы, появилась ещё вчера.  Ранее сообщалось, что карты «Мир», выпущенные ВТБ, Совкомбанком, Почта банком, банком Открытие и Промсвязьбанком, нельзя добавить в Apple Pay. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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