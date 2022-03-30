Вышла сотая версия браузера Google Chrome

Компания Google выпустила сотую версию браузера Chrome с обновлённым логотипом. Разработчики впервые изменили значок приложения с 2014 года.

Изменение логотипа стало одним из крупнейших визуальных изменений Chrome. Компания избавилась от теней, которые добавили в символику браузера в 2014 году. Благодаря этому логотип стал более плоским, что больше вписывается в новую айдентику приложений Google.

Также разработчики улучшили работоспособность приложения. Изменения затронули не только настольную, но и мобильную версию браузера. Вместо традиционно серого цвета, программа может динамически менять свой окрас.

Некоторые веб-разработчики утверждали, что у пользователей может возникнуть проблема с загрузкой страниц из-за трёхзначной версии Chrome. Якобы сайты могут обрабатывать только двухзначные версии браузеров. Пока что о проблемах с загрузкой страниц ничего не сообщается.