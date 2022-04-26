Акция в МТС: ноутбуки Prestigio – от 95 рублей в месяц

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно приобрести модели Prestigio Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7 за 909 рублей. Выгодная цена на эти ноутбуки с большими возможностями и компактными размерами действует в рамках акции «Самым любимым».

Smartbook 141 C6 и Smartbook 141 C7 оснащаются 14,1-дюймовым HD-экраном с разрешением 1366х768 точек и встроенной камерой, с помощью которой можно осуществлять видеозвонки. Оба устройства весят по 1,4 кг, а их толщина не превышает 2 см. В сочетании с компактными размерами экрана это делает их привлекательными для работы в кафе и дома, для поездок и путешествий, для учебы и занятий в университете.

Ноутбук Prestigio Smartbook 141 C6 работает на базе 2-ядерного процессора AMD A4-9120E с частотой до 2,2 ГГц при поддержке 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Для подключения дополнительных устройств предусмотрены порты USB 3.0, USB 2.0 и Type-C. На ноутбуке уже есть предустановленная операционная система Windows 10 Pro.

Модель Prestigio Smartbook 141 C7 собрана на основе 2-ядерного процессора Intel Celeron N3350 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Ноутбук оснащен USB-портами версий 3.0, 2.0 и Type-C, портом mini HDMI для вывода картинки на другой монитор. Память в нем можно расширить за счет слота для жесткого диска и слота для microSD-карты. На ноутбуке установлена ОС Windows 10 Home.

Обе модели в рамках акции «Самым любимым» доступны за 909 рублей. При покупке в рассрочку на полгода ежемесячный платеж составит 155 рублей, а на год – 95 рублей.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо сообщить работнику cалона связи промокод «Prestigio» либо ввести его в поле комментария на странице корзины в Интернет-магазине МТС. Одновременно нужно заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, участвующих в акции «Самым любимым».