"Приорбанк" закрывает сервис для бесконтактной оплаты Prior Pay

С 5 мая 2022 года сервис для бесконтактной оплаты Prior Pay прекратит свою работу и не будет доступен для расчетов, а также для скачивания в магазине приложений Google Play. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

В качестве альтернативы можно пользоваться сервисами Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay и Mi Smart Band NFC, которые позволяют так же осуществлять расчеты смартфоном или умными устройствами. 

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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