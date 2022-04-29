Microsoft встроила VPN в браузер Edge

Корпорация Microsoft решила также предложить своим пользователям VPN-сервис — он будет доступен бесплатно для всех пользователей браузера Edge.

Суда по информации, опубликованной на странице техподдержки, VPN-сервис получил название Microsoft Edge Secure Network, и его провайдером стала Cloudflare. Как и с функцией «Частный узел» (iCloud Private Relay) от Apple, Microsoft не называет своё нововведение VPN-сервисом, хотя и предлагает те же возможности. Сейчас Microsoft Edge Secure Network доступна в предварительной версии, но с релизом пользователи браузера Edge будут получать бесплатно по 1 Гбайт трафика в месяц на каждую учётную запись в системе Microsoft.

Microsoft заручилась поддержкой своего партнёра в лице Cloudflare. Пользователям пообещали собирать только необходимые для диагностики данные и удалять их каждые 25 часов. Сервис шифрует подключение пользователя для защиты его трафика от отслеживания и онлайн-угроз, не позволяя собирать данные даже интернет-провайдерам. В итоге существенно затрудняется создание рекламного профиля пользователя специализированными компаниями, которые занимаются таргетированной рекламой.