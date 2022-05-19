ПВТ подготовил электронный справочник «ИТ-абитуриент 2022»

Для абитуриентов, желающих поступить в белорусские университеты и связать свое будущее с информационными технологиями, в ПВТ подготовлен электронный справочник «ИТ-абитуриент 2022».

В издании представлена актуальная информация об ИТ-факультетах минских и региональных вузов: планы приема на 2022 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, места распределения выпускников, порядок предоставления общежития, контактная информация.

Также издание содержит описание наиболее востребованных профессий в сфере информационных технологий, информацию о ситуации на рынке труда, рекомендации для поступающих от представителей компаний-резидентов ПВТ по выбору специальности.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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