В России начались отключения серверов Google Global Cache

Интернет-гигант Google в начал отключать в России серверы своей сети Google Global Cache (GGC), предназначенные для ускорения загрузки контента, пишет РБК. Без таких серверов многие сервисы Google, в особенности YouTube, станут работать существенно медленнее.

Уведомления о скором отключении серверов GGC уже получили несколько региональных операторов связи.

Google развивает сеть серверов GGC по всему миру. Они позволяют в значительной степени повысить скорость доступа к сервисам корпорации, не перегружая при этом магистральные каналы. В частности, такие серверы хранят локальный контент того же YouTube, чтобы россиянин, желающий посмотреть видео российского блогера, не выкачивал его с серверов из других стран. Это повышает скорость загрузки, что позволяет пользователям смотреть ролики в высоком разрешении без длительного ожидания. Провайдерам серверы GGC тоже нужны – за счет них сокращается их объем трансграничного трафика.