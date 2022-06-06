ФСБ поручило Минцифры создать базу IMEI-кодов телефонов

Федеральная служба безопасности предложила Минцифры создать единую базу заводских кодов IMEI, которые присваиваются мобильным телефонам на стадии производства.

ФСБ объясняет необходимость наличия такой базы желанием "повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий" и "пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов".

Минцифры рекомендовано создать прототип централизованной базы IMEI-кодов и разработать соответствующие нормативно-правовые акты. В министерстве подтвердили получение рекомендаций ФСБ, а также сообщили, что поддерживают данную инициативу.

В то же время эксперты считают, что предложенная мера также позволит связывать устройство с его владельцем.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что идея блокировать ворованные телефоны по IMEI потеряла актуальность, так как современные аппараты на iOS и Android можно блокировать через интернет. По его мнению, нынешняя инициатива силовых структур связана с их намерением "четко ассоциировать" телефон и сим-карту с владельцем.