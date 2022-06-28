ЕЭК и "Яндекс" разработали политику быстрого удаления нелегального контента из поисковой выдачи

Евразийская экономическая комиссия и компания "Яндекс" разработали политику быстрого удаления нелегального контента из поисковой выдачи, сообщили в пресс-службе ЕЭК, пишет БЕЛТА.

"С целью недопущения нарушений правил конкуренции на рынке систем поисковой выдачи ЕЭК и ООО "Яндекс" разработали политику обеспечения прекращения демонстрации в поисковой выдаче информации о веб-страницах в сети интернет с размещенным на них без разрешения правообладателей контентом, - отметили в пресс-службе. - Политика основана на разрабатываемом в России нормативном регулировании оснований и порядка прекращения демонстрации в поисковой выдаче информации о веб-страницах с пиратским контентом и распространяется на правообладателей аудиовизуальных произведений, включая правообладателей из государств ЕАЭС".

В ЕЭК уточнили, что данный порядок вступит в силу после принятия соответствующего закона в России, однако в дальнейшем он может быть распространен и на другие страны Евразийского экономического союза. "На данный момент политика распространяется на поисковую выдачу "Яндекса", демонстрируемую пользователям, находящимся на территории Российской Федерации. В случае введения регулирования в отношении удаления пиратского контента в сетевой интернет или внедрения механизмов саморегулирования в этой области в других странах ЕАЭС политика будет распространяться на поисковую выдачу "Яндекса" в этих странах союза", - заявили в пресс-службе.

По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, в настоящее время для удаления нелегального контента правообладатель вынужден обращаться в суд, и только после вступления в силу решения суда контент удаляется. "Эта процедура занимает длительное время, зачастую год и более. В результате правообладатель теряет законную прибыль, несет репутационные и временные потери. Новый механизм позволит удалять нелегальный контент гораздо более оперативно и без обращения в суд", - отметил он.

В ЕЭК напомнили, что ранее в рамках рассмотрения заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства, поданного Ассоциацией правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете на действия "Яндекса", была проведена серия консультаций для урегулирования разногласий между участниками спора без назначения расследования и наложения штрафов. "Также в рамках этой работы проведены исследования рынков, в результате которых установлено отсутствие у "Яндекса" доминирующего положения. На основании этих обстоятельств рассмотрение заявления в отношении IТ-компании было прекращено", - добавили в ЕЭК.