В честь юбилея МТС наградил абонентов-рекордсменов

В честь своего юбилея МТС наградил пятерых самых активных и преданных белорусов, которые пользуются услугами телеком-оператора 20 лет. Среди них — абонент, который с компанией с первого дня, рекордсмены по количеству SMS, мобильного интернета, приобретенных гаджетов и голосовой связи. Кстати, оказалось, что самый «разговорчивый» абонент общается в среднем 4 часа в день.

Всего определилось 5 победителей в номинациях: «, «Самый активный покупатель в интернет-магазине МТС». Рекордсмены получили подарок от компании МТС — смартфон Apple iPhone 13 Pro Max.

«Мы отмечаем свое 20-летие в статусе мобильного оператора с самой большой абонентской базой — около 5,7 млн абонентов. Многие из клиентов с нами уже долгие годы. Безусловно, мы работаем для абонентов — нашей основной ценности. Мы смотрим, что им нужно, что они потребляют, как меняются предпочтения, как смещаются акценты с голоса на передачу данных, как растут скорости. И все эти 20 лет абонентская база только прирастала. И сейчас я хотел бы сказать огромное спасибо всем клиентам: кто с нами с самого начала и кто присоединился совсем недавно. Все эти 20 лет мы старались оправдывать ваши ожидания», — обратился к абонентам генеральный директор компании МТС Владислав Андрейченко.

Так, самым «разговаривающим» абонентом МТС стал минчанин Зураб Оруджов, который в среднем общается по телефону более 4 часов в день. Как он сам признался, приходится часто звонить по работе.

А вот самый «качающий» абонент — это Сергей Матюк из Гродно. За 20 лет он прокачал более 13 тысяч Гбайт трафика. Если перевести в киноленты, то это 2 тысячи фильмов высокого разрешения. Как оказалось, семья построила свой дом и в отсутствие проводного интернета активно пользовалась мобильным.

Также наградили минчанина Сергея Столпнера, который стал абонентом МТС 20 лет назад. Он с первых дней выхода телеком-оператора на белорусский рынок не меняет оператора.

Самым активным покупателем в интернет-магазине МТС оказался Антон Бородачев из Полоцка. «Каждый раз, когда выходит новый iPhone, покупаю его себе и жене. Обычно выбираем топовые модели. Так что меняем гаджеты каждый год, мы уже запутались в том, сколько всего приобрели», — пояснил он.

Мобильной связью МТС сейчас пользуются 5,7 млн человек. За 20 лет они в сумме проговорили 0,5 трлн минут, прокачали более 2,5 млн Тбайт трафика и отправили свыше 7 млрд SMS.