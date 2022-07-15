"Компьютерным вестям" исполнилось 28 лет!

Уважаемые читатели, сегодня "Компьютерным вестям" исполняется 28 лет! Спасибо, что всё это время вы остаетесь с нами.

С 1994 по 2011 год мы существовали в виде газеты «Компьютерные вести», а с далекого 1997 года мы создаем и храним для вас контент в интернете.

KV.by – это сообщество людей, которые живут в мире технологий, хотят получать новую информацию о них, и делиться тем, что знают и умеют, с другими людьми.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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