Realme вышла на рынок ПК-мониторов

Компания Realme анонсировала свой первый компьютерный монитор — модель под названием Flat Monitor, в основу которой положена матрица VA. Новинка поступит в продажу 29 июля по ориентировочной цене $165.

Панель имеет размер 23,8" по диагонали и обладает разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей). Время отклика равно 8 мс, частота обновления — 75 Гц. Углы обзора достигают 178 градусов. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Яркость составляет 250 кд/м2.

Монитор, как отражено в названии, имеет плоскую форму. Экран с трёх сторон окружён узкими рамками: их ширина составляет всего 6,9 мм. Благодаря этому новинка хорошо подходит для многодисплейных конфигураций.

Панель предназначена для решения повседневных задач дома или в офисе. В набор разъёмов входят порт USB Type-C, цифровой интерфейс HDMI и аналоговый порт D-Sub.

Металлическая подставка позволяет регулировать угол наклона экрана. Среди прочего упомянута технология снижения интенсивности вредного излучения в синей части спектра: данный инструмент уменьшает усталость глаз при длительной работе.