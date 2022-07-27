Google Play получил новый логотип

На днях сервис Google Play отметил 10-летие с момента запуска. И к этому знаменательному дню компания представила новый логотип магазина, а также раскрыла статистику продаж. Как отмечается, сервис используют каждый месяц более 2,5 миллиардов человек из 190 стран. На платформе представлен контент от более чем 2 миллионов разработчиков.

Новый логотип не слишком отличается от старого, но сама компания позиционирует его как решение, которое «лучше отражает магию Google и соответствует брендингу других полезных продуктов». В числе таковых есть «Поиск», «Ассистент», «Фото», Gmail и другие сервисы.

В новой версии логотипа используются более контрастные цвета, иная структура элементов и сильно закруглённые углы. При этом ранее логотип уже появился в Google Pay и в американской базе патентов.