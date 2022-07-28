Компания Microsoft повысила производительность браузера Edge версии 102, но пока только в Windows. Теперь он автоматически сжимает дисковый кеш, уменьшая дисковое пространство, необходимое для работы программы.

В компании пояснили, что больший объём кеша ускоряет загрузку веб-страниц, поскольку браузеру не нужно загружать данные повторно из сети. Однако есть и обратная сторона — на устройствах с малым объёмом памяти может не хватить места на кеш. Сжатие позволит не жертвовать производительностью ради места.

«Один из способов расширить использование кеша при минимизации использования диска — это возможность постоянно использовать сжатие для экономии места на диске для кешированного контента», — отметили в Microsoft.