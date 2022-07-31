Philips Monitors представила новый портативный монитор

В современном быстро меняющемся мире мобильность является определяющей чертой повседневной жизни, а большая мобильность требует большей универсальности. Дома или в офисе, с друзьями или с коллегами, в режиме многозадачности или отдыха - пользователям нужны решения, которые не отстают от их динамичного ритма жизни. Так появился совершенно новый, легкий монитор Philips Monitors 16B1P3302 с диагональю 16" (15,6" / 39,6 см). Он обладает широкими возможностями и при этом очень удобен для использования в развлекательных целях и для продуктивной работы. Все это заключено в элегантном и тонком корпусе, дизайн которого отмечен наградами.

Основные характеристики

Технология широкого обзора IPS LED обеспечивает реалистичную и четкую цветопередачу

Экран с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD (1920 x 1080) обеспечивает четкое и детализированное изображение

Один USB dual-mesh кабель, обеспечивающий большую универсальность и компактность.

Просмотр на двух экранах для большей производительности

USB-A с поддержкой технологии DisplayLink обеспечивают простоту передачи данных

Легкий корпус с широким углом наклона, дизайн которого был отмечен наградами, обеспечивает универсальность в сочетании с безупречным стилем

"Портативный монитор Philips 16B1P3302 был создан для современных пользователей, ведущих активный образ жизни. Мы ушли от традиционного подхода к рабочей среде, отдавая предпочтение гибридной работе и чрезвычайной универсальности. Эта модель сочетает в себе функции, повышающие продуктивность и производительность стационарного монитора, с легкостью и портативностью ноутбука", - рассказал Карлос Санчес (Carlos Sanchez), старший менеджер по продуктам в Европе в компании MMD Monitors & Displays.

Портативность в сочетании с производительностью

Philips 16B1P3302 обладает всеми функциями, необходимыми для высокой производительности в различных ситуациях, начиная от офисной работы и заканчивая удаленной работой и профессиональной деятельностью в условиях мобильности. Усовершенствованный экран с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD с функцией SmartImage обладает компактными размерами для удобной транспортировки и хранения, но при этом обеспечивает мощный визуальный эффект: яркие цвета, четкая детализация и насыщенная контрастность. Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора 178°/178°, поэтому пользователи могут наслаждаться просмотром практически под любым углом.

Универсальность монитора Philips 16B1P3302 обеспечена благодаря множеству функций, предназначенных для работы и развлечений в дороге. Тонкий, двусторонний кабель USB имеет мягкую и гибкую структуру и помещается в любую сумку, а коннекторы Type C и Type A позволяют пользователям наслаждаться видео с высоким разрешением со смартфона или ноутбука, использовать преимущества двух экранов, подзаряжать монитор, передавать данные с высокой скоростью и быстро и легко обмениваться информацией и проводить презентации.

В дополнение к этим универсальным и высокопроизводительным функциям, монитор Philips 16B1P3302 гарантирует комфорт и удобство в работе, поскольку оснащен универсальной подставкой с регулируемым наклоном под углом 0-90°, а также удобным для глаз режимом LowBlue Mode и технологией Flicker-free.

Philips 16B1P3302 поступит в продажу в июле 2022 года по рекомендованной розничной цене 739 белорусских рублей.