Ростех разработал виртуальный тренажер для обучения хирургов

Самарский электромеханический завод Госкорпорации Ростех разработал тренажер-симулятор «виртуальный хирург», позволяющий «репетировать» сложные эндоскопические операции. Отрабатывать сценарий хирургического вмешательства помогает компьютерная система генерации изображений в виртуальном пространстве и имитаторы реальных хирургических и рентгенографических инструментов.

Аппаратно-программный комплекс позволяет обучать студентов медицинских вузов базовым навыкам эндоскопии, т.е. проведению осмотра внутренних органов пациента с целью постановки диагноза. Кроме того, с помощью тренажера можно познакомиться с нюансами лапароскопии – операций на внутренних органах, которые проводят через небольшие разрезы размером 0,5-1,5 см.

Опытным врачам-профессионалам симулятор дает отработать сценарий проведения операции, выбрать стратегию для каждого конкретного клинического случая. Таким образом, «виртуальный хирург» позволяет исключить возможность врачебной ошибки, снижая риск для здоровья и жизни пациентов.