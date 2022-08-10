На Едином портале электронных услуг теперь можно получить сведения об автомобилях

На едином портале электронных услуг доступна новая электронная услуга 3.58.01 «Предоставление систематизированных сведений об автомобиле».Электронную услугу ОАИС в режиме реального времени могут получить юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Электронную услугу ОАИС в режиме реального времени могут получить юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Электронная услуга 3.58.01 аккумулирует сведения об автомобиле на основе информации автоматизированной информационной системы Государственной автомобильной инспекции, автоматизированной информационной системы разыскиваемых транспортных средств, автоматизированной информационной системы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию, автоматизированной информационной системы «Белтехосмотр».

Поиск автомобиля осуществляется по VIN. В результате оказания услуги можно получить систематизированные сведения о транспортном средстве:

Регистрационный номер транспортного средства

Модель транспортного средства

Марка транспортного средства

Год выпуска

Тип кузова

Вес транспортного средства

Максимальная разрешенная масса

Серия свидетельства о регистрации

Номер свидетельства о регистрации

Дата выдачи свидетельства о регистрации

Дата окончания срока действия свидетельства о регистрации

Сведения о розыске транспортного средства

Сведения о договоре страхования:

Серия и номер договора страхования

Наименование страховой организации, заключавшей договор страхования

Дата начала действия договора

Дата окончания действия договора

Диагностические сведения о транспортном средстве:

Дата последнего прохождения КДР

Серия и номер ДК (при наличии)

Показания одометра, зафиксированные при проведении КДР

Дата выдачи разрешения

Серия и номер разрешения

Применение ТС (такси/не такси)

Срок действия разрешения

Пользователям электронная услуга 3.58.01 доступна как с использованием логина и пароля, так и с использованием личной электронной цифровой подписи.