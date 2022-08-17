В России создадут Национальный центр развития искусственного интеллекта

Россия в следующем месяце откроет Национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ), специалисты которого займутся реализацией проектов для различных сфер применения. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В сентябре в России будет запущен Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации. Центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства», — приводит «РИА Новости» слова господина Чернышенко.

Ожидается, что появление новой структуры будет способствовать раскрытию компетенций более двух тысяч участников отрасли ИИ. В их числе названы исследовательские институты, органы власти, технологические корпорации и разработчики.

Нужно отметить, что в российских регионах растёт интенсивность внедрения систем на базе искусственного интеллект. Так, в прошлом году было заключено 34 государственных контракта по развёртыванию ИИ-платформ на сумму более 636,8 млн рублей. В годовом исчислении число таких проектов в регионах выросло на 277 %, затраты на их реализацию — на 46 %.

Согласно прогнозам International Data Corporation (IDC), в текущем году мировые расходы в сфере ИИ поднимутся на 19,6 %, достигнув $433 млрд.