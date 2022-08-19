«Великий камень» будет сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России

Администрация индустриального парка «Великий камень» и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России подписали меморандум о сотрудничестве в рамках заседания экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры, который прошел в г.Кубинка. Об этом сообщается на сайте парка «Великий камень».

Документ будет содействовать развитию высоких технологий, коммерческих связей, наращиванию экспортных возможностей предприятий. Стороны договорились об информационном сотрудничестве и проведении совместных мероприятий. 

Во время заседания экспертного совета также были представлены инвестиционные возможности «Великого камня» и созданные в парке условия для ведения бизнеса. Состоялись переговоры с рядом заинтересованных компаний.  
 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 