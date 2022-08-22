Пользователи Windows 10 столкнулись с невозможностью воспроизведения аудио

Пользователи операционной системы Windows 10 столкнулись с невозможностью воспроизведения аудио на их компьютерах и ноутбуках, будь то интернет-радио, обычные композиции или звуковые дорожки в фильмах.

Проблема с воспроизведением звука является «плавающей» – у кого-то она проявляется, у кого-то нет. Поломку звука в Windows 10 вызывает обновление KB5015878, а также несколько более поздних патчей. Некоторые затронутые ПК на базе Windows 10 могут вовсе не воспроизводить звук, другие же могут иметь проблемы только с определенными портами, конкретными аудиоустройствами или только в определенных программах.

У Microsoft пока нет патча, возвращающего Windows 10 способность работать со звуком. Вместо этого она предлагает ряд советов. В частности, она предлагает обновить драйверы для аудиоустройства, что не подходит тем пользователям, у которых уже установлено самое свежее ПО. По заверениям Microsoft, также может помочь стандартное средство устранения проблем, встроенное в Windows и на основе жалобы пользователя предлагающее ему пути решения.