В России утвержден профессиональный стандарт программиста

Минтруд России утвердил профессиональный стандарт «Программист», документ появился на официальном портале правовой информации. Профстандарт вступит в силу с 1 марта 2023 г. и будет актуален по 1 марта 2029 г. До сих пор ИТ-компании использовали профстандарт, разработанный в 2013 г.

Среди трудовых функций специалиста в числе первых указана разработка и отладка программного кода – этим может заниматься помощник программиста со средним профессиональным образованием. Перед началом карьеры ему следует окончить одну из учебных программ в ссузе: «техник-программист», «информатика и вычислительная техника», «специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ». Проходить программу повышения квалификации, как того требовал стандарт от 2013 г., больше не требуется.

Во время работы над программным кодом сотрудник может заниматься формализацией и алгоритмизацией задач для его разработки. Также он отвечает за написание кода с использованием языков программирования, определение и манипулирование данными в базах данных. Специалист, помимо прочего, должен оформлять код в соответствии с установленными требованиями, работать с системой управления его версиями, заниматься проверкой и отладкой кода.

В рамках второй трудовой функции специалисту предлагается проверять работоспособность и рефакторинг программного кода. Заниматься этим может человек на должности «техник-программист», закончивший среднее профессиональное образование по вышеприведенным специальностям.

При приеме на работу работодатель должен проверить, есть ли у него трехмесячный опыт в области разработки компьютерного ПО. Раньше сотрудники HR-отделов были вправе требовать от него не менее полугода работы в этой сфере, а также прохождение программы повышения квалификации.

На этой должности сотруднику необходимо разработать процедуры проверки работоспособности и измерения характеристик программного обеспечения, а помимо них – тестовые наборы данных для проверки ПО. Затем специалист должен регулярно проводить инспекцию, оптимизацию и рефакторинг программного кода и исправлять его дефекты. Однородные программные модули он должен уметь собирать в единый программный проект.

Третья трудовая функция, которая в профстандарте предыдущего образца не выделялась, а была включена в предыдущую – интеграция программных модулей и компонентов, проверка работоспособности выпусков программного продукта.

Чтобы разрабатывать требования и проектировать ПО, от программиста потребуют уже высшее образование – не ниже бакалаврской ступени. Он должен окончить одно из направлений: «разработчики ПО», «инженер-программист», «прикладная математика и информатика», «математика и компьютерные науки», «информатика и вычислительная техника».