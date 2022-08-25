LG стала членом организации Home Connectivity Alliance

Компания LG вошла в состав Совета директоров Home Connectivity Alliance (HCA). Это организация, занимающаяся развитием экосистемы умного дома посредством открытого сотрудничества и внедрением инноваций, сообщается на официальном сайте компании.

Альянс, основанный в 2022 году и включающий в себя ряд производителей решений для умного дома, стремится обеспечить безопасную, надежную и функционально совместимую экосистему дома. В организацию входят около 13 мировых брендов, включая Samsung, Arçelik, Electrolux, Haier, GE Appliances и Trane Technologies. Альянс стремится обеспечить полную совместимость различных устройств и сервисов от разных брендов путем разработки и внедрения рекомендаций по взаимодействию между облаками (C2C).

«Мы очень рады присоединиться к Home Connectivity Alliance и работать с компаниями-единомышленниками», — сказал Лю Чжэ Чхоль, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Решение о присоединении соответствует стремлению LG к открытым инновациям и сотрудничеству, а также к предоставлению потребителям более широкого выбора и удобству в повседневной жизни».

В сентябре в Берлине на выставке IFA 2022 компания LG и другие члены альянса продемонстрируют взаимную совместимость своих новых решений для умного дома.