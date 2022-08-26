ASUS объявляет конкурс «Я — фотограф»

Компания ASUS совместно с фотографами Павлом Матвеевым и Ильёй Сигачевым объявляет конкурс «Я — фотограф». Принять участие в конкурсе может любой желающий вне зависимости от возраста и уровня профессиональной подготовки, главное условие – яркая задумка и творческий подход к ее воплощению. Тема работ — свободная.

Конкурс проводится в период с 25 августа по 20 октября 2022 года и будет состоять из трех этапов. На первом этапе необходимо отправить до 3 фоторабот на свободную тему и сделать репост в социальных сетях согласно правилам конкурса. 10 лучших участников будут отобраны во второй этап, где смогут под руководством профессиональных фотографов Ильи Сигачева и Павла Матвеева подготовить еще одно конкурсное фото для финального этапа. Итоги конкурса будут подведены 20 октября 2022 года.

Даты

Первый этап: 25 августа — 25 сентября 2022 г.

Второй этап: персональные консультации финалистов 01 — 09 октября 2022 г.;

загрузка работ до 16 октября 2022 г.

загрузка работ до 16 октября 2022 г. Объявление победителей: 20 октября 2022 года

Призы

1 место: ноутбук ProArt Studiobook 16 OLED

2 место: монитор ProArt 27"

3 место: монитор ProArt 24"

Участвовать в конкурсе со своими работами может любой желающий, кроме организаторов конкурса и членов жюри. К участию в конкурсе допускаются авторы, проживающие на территориях Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, Грузии, Таджикистана, Туркменистана.

Принять участие и зарегистрироваться можно по ссылке.