Академия наук Беларуси представила свой первый спортивный электромобиль

​​Ученые Национальной академии наук Беларуси представили на электроралли первый спортивный электромобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

Одним из первых с новой моделью отечественного электрокара ознакомился Министр энергетики Виктор Каранкевич. Все гости электроралли смогут увидеть новинку на выставке. Как рассказал начальник научно-инжинирингового центра Объединенного института машиностроения НАН Александр Белевич, вес авто более 1 тонны. Большинство электроники в электромобиле, в том числе система управления - собственного производства. "Пока электромобиль достигает максимальной скорости за 6 секунд, но наша целевая задача сократить это время до 4 секунд", - отметил он.

Цель проекта по созданию спортивного электрокара- тестирование элементов компонентной базы, разработанных в институте, демонстрация кастомных образцов автокомпонентной базы для электротранспорта.