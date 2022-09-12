Парк высоких технологий обновил логотип и фирменный стиль

Парк высоких технологий провел ребрендинг, обновив логотип и фирменный стиль, сообщает пресс-служба компании.

Редизайн ПВТ провела компания «iMedia Solutions», которая заложила в основу дизайна логотипа и фирменного стиля концепцию приветствия «HI». Арт-директор «iMedia Solutions» Евгений Палько отметил: «Нам было важно создать айдентику, которая могла бы легко восприниматься в любом уголке мира широкой целевой аудиторией. При этом стиль должен иметь высокую степень вариативности и масштабируемости. Точкой отправления стало простое и в то же время понятное всем приветствие «HI». Эта идея легла в основу системы визуальной и вербальной коммуникации бренда со всеми резидентами Парка, как действующими, так и будущими».

Евгений подчеркнул: «Геометрически простой знак позволяет без труда вписывать его в необходимый контекст, а дополнительные визуальные элементы дополняют его. Трансформированный логотип и фирменный стиль ПВТ легко адаптируются для использования на различных онлайн- и офлайн-носителях, на сайтах резидентов, в социальных сетях, коммуникационных материалах и в любых digital-форматах».

iMedia Solutions пересмотрела цветовую палитру ПВТ и применила дизайн градиентного фона к логотипу и элементам фирменного стиля. Насыщенно яркие оттенки красного, фиолетового, синего, зеленого, желтого и оранжевого переходящие в легкие и спокойные тона транслируют технологичность, современность, разносторонность и мобильность.

Частью фирменного стиля стали разработанные графические элементы, идея которых заключается в объединении цифровой среды и национального орнамента. «Это одновременное сочетание пикселей, QR-кода и орнамента», – подчеркивает арт-директор.

Как отметила пресс-секретарь Парка высоких технологий Любовь Майорова, «первый логотип ПВТ был создан более 10 лет назад, когда в отрасли работало пару тысяч специалистов и около 100 компаний. Сегодня в Парке – более 1000 резидентов и 70 тысяч работников. В сентябре ПВТ исполняется 17 лет. За это время отрасль качественно изменилась, особенно после принятия цифрового декрета в 2017 году, появилось много продуктовых компаний в абсолютно разных сферах».

«Парк высоких технологий и IT-отрасль в целом можно считать настоящим белорусским брендом. «Кремниевая долина Восточной Европы», «цифровая пуща» – каждый называет по-разному. Действительно, это самый динамичный сектор белорусской экономики. Драйвер роста, который дает более 5% ВВП. Поэтому было принято решение об обновлении дизайна для повышения узнаваемости ПВТ как внутри Беларуси, так и за ее пределами», – отметила Любовь Майорова.

Смена стиля уже началась. К слову, на сайте Парка высоких технологий выделяется одна из разработанных версий нового логотипа, а измененные аватары в социальных сетях теперь смотрятся органично. В ближайшие месяцы ПВТ и вовсе перейдет на использование обновленного фирменного стиля.