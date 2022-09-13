Сегодня отмечается День программиста

Профессиональный праздник – День программиста – отмечается в России 13 сентября. Он выпадает на 256 день года.

Впервые идея празднования «Дня программиста» была обнародована главой издательского дома «Компьютерра» Дмитрием Мендрелюком 15 июля 1996 года. Днём программиста было предложено считать первую пятницу сентября, названную «Чистой пятницей». В 2002 году сотрудники веб-студии «Параллельные технологии» Валентин Балт и Михаил Червяков организовали сбор подписей под обращением к правительству РФ в поддержку признания 256-го дня года официальным праздником программистов.

24 июля 2009 года Министерством связи и массовых коммуникаций РФ подготовлен и внесён в правительство РФ проект указа президента России «О Дне программиста». 11 сентября 2009 года Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ № 1034, подготовленный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, который устанавливает в России новый официальный праздник — «День программиста»